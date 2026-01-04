Тарас Цимбалюк дав перше інтервʼю після «Холостяка» й зробив кілька скандальних заяв

Головний герой шоу «Холостяк 14», актор Тарас Цимбалюк заявив, що радився щодо вибору переможниці із продюсерами шоу, а коли дівчат залишилось троє, йому було «все одно» з кого вибирати. Про це він розповів у інтервʼю ютуб-каналу Оkay Eva, опублікованому 4 січня.

Це перше інтервʼю актора після фіналу «Холостяка» та постшоу, на якому стало відомо, що вони з переможницею Надін Головчук не разом. За словами Тараса Цимбалюка, він ішов на проєкт в тому числі аби «розвивати українське телебачення», однак за кожен знімальний день йому платили як за зйомки в повнометражному кіно.

Він стверджує, що телеканал СТБ узагалі не врахував його побажання щодо дівчат, деяких із яких йому було навіть не цікаво слухати. На запитання ведучої Єви Коршик, чому він не обрав улюбленицю глядачів, модель із Хмельницького Ірину Пономаренко, актор відповів, що коли дівчат залишилось троє – Ірина, Анастасія Половинкіна та Надін Головчук – йому було все одно, хто пройде далі, тому він радився із продюсерами.

«Я не відчув, що може будь з ким скластися метч в цілому на проєкті. І коли зʼявилася трійка дівчат, з якими більш-менш складалося спілкування, а тільки виключно ось за таким критерієм ця градація відбувалася, то ми з продюсерами сіли, і я говорю: давайте порадимося, бо я не знаю, в мене глухий вже кут, ви тут як досвідчені люди, порадьте мені, бо мені абсолютно все одно, хто наступним повинен покинути проєкт», — розповів він.

За словами Тараса Цимбалюка, жодна з учасниць проєкту не викликала в нього сильних почуттів, тому він не планував будувати з ними стосунки. Щодо переможниці, то він розповів, що на проєкті вони спілкувалися загалом годин 15, а після проєкту лише списувались в соцмережах. Потім він їй написав, що немає сенсу далі продовжувати це спілкування.

Також він додав, що після проєкту перепросив у Анастасії Половинкіної, в якої під час шоу справді виникли до нього почуття.

Додамо, що на постшоу Надін Головчук та Тарас Цимбалюк повідомили, що вони не разом, хоча після шоу продовжували нібито будувати стосунки. Переможниця заявила, що вона емоційно виснажена після проєкту.