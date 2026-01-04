Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес

Верховний суд Венесуели доручив віцепрезидентці Делсі Родрігес виконувати обов’язки президента країни після того, як американські сили затримали авторитарного лідера Ніколаса Мадуро вранці суботи, 3 січня. Про це 4 січня повідомляють агентство Reuters, телеканал CNN.

Згідно зі судовим рішенням, яке оголосили ввечері 3 січня за місцевим часом, Ніколас Мадуро «матеріально та тимчасово не може виконувати свої функції».

«Родрігес прийме і буде виконувати, як виконувачка обов’язків президента, усі повноваження, обов’язки та права, властиві посаді президента Боліваріанської Республіки Венесуела, з метою забезпечення адміністративної безперервності та всебічного захисту нації», – йшлося в наказі.

Конституція Венесуели передбачає, що в разі тимчасової або абсолютної відсутності президента його обов'язки повинен виконувати віцепрезидент.

Раніше Родрігес, виступаючи на венесуельському державному телебаченні, закликала звільнити Ніколаса Мадуро та його дружину. Вона також заявила, що Венесуела ніколи не стане «колонією жодної держави».

Операція США у Венесуелі 3 січня – що відомо

У ніч на 3 січня США завдали ударів дронами по столиці Венесуели, Каракасі. Згодом Венесуела оголосила про військову агресію з боку Сполучених Штатів, у країні запровадили надзвичайний стан.

Невдовзі президент Дональд Трамп заявив, що США провели успішну операцію проти Венесуели та її лідера, президента Ніколаса Мадуро, якого разом із дружиною було затримано та вивезено з країни.

Лауреатка Нобелівської премії миру, лідерка опозиції Венесуели Марія Коріна Мачадо заявила, що опозиція готова «взяти владу у свої руки».

Дональд Трамп під час пресконференції, присвяченій операції із захоплення Мадуро, заявив, що США здійснюватимуть фактичне управління Венесуелою, доки там не відбудеться законна передача влади. Він також сказав, що Сполучені Штати конфіскують величезні запаси нафти Венесуели.

Наразі Ніколас Мадуро та його дружина Силія Флорес перебувають у слідчому ізоляторі в Брукліні. Президенту Венесуели планують висунути звинувачення у незаконному зберіганні наркотиків та зброї.