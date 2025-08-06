Держдеп США погодив продаж Україні обладнання для гаубиць М777 на понад 200 млн доларів
Гаубиці М777 активно використовуються Збройними силами України на всіх ділянках фронту
Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні послуг з ремонту, обслуговування та логістики для гаубиць M777 на суму 203,5 млн доларів. Про це повідомило Агентство співробітництва у сфері оборони та безпеки США (DSCA) 5 серпня.
Як йдеться, угода складається з двох контрактів. Перший контракт охопить постачання обладнання, ремонт, навчання та підтримку для гаубиць M777. Його вартістю оцінюють в 104 млн доларів. Другий, на 99,5 млн доларів, містить транспортні та логістичні послуги.
Головним підрядником першого контакту виступить британська компанія BAE Systems. Підрядника другого пакета визначать з-поміж затверджених постачальників США.
Наразі уряду США не відомо про будь-які угоди про компенсацію, але їх можуть узгодити під час перемовин між покупцем і підрядником.
«Ця угода підтримуватиме цілі зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом
покращення безпеки країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в
Європі», – ідеться в заяві.
M777 – польова причіпна гаубиця 155-мм калібру виробництва британської компанії BAE Systems. Її маса становить 4218 кг і вона вважається найлегшою гаубицею подібного типу (для порівняння: маса аналогічної по дальності стрільби гаубиці M198 становить 7150 кг).
Гаубиця M777 може вести вогонь високоточними снарядами M982 Excalibur з максимальною дальністю до 40 км. З використанням таких снарядів одна батарея може покривати вогнем територію площею до 1250 км².
M777 розгортається та згортається за 2-3 хв і здатна робити 2-5 пострілів за хвилину.
Нагадаємо, 23 липня США схвалили продаж Україні двох пакетів військової допомоги на 322 млн доларів. Перший пакет включає зенітні комплекси HAWK Phase III, а другий – БМП Bradley.
24 липня Сполучені Штати дозволили продаж Україні обладнання для протиповітряної оборони та ремонту самохідних гаубиць М109 на загальну суму 330 млн доларів.