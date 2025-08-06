Причіпна 155-мм гаубиця M777

Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні послуг з ремонту, обслуговування та логістики для гаубиць M777 на суму 203,5 млн доларів. Про це повідомило Агентство співробітництва у сфері оборони та безпеки США (DSCA) 5 серпня.

Як йдеться, угода складається з двох контрактів. Перший контракт охопить постачання обладнання, ремонт, навчання та підтримку для гаубиць M777. Його вартістю оцінюють в 104 млн доларів. Другий, на 99,5 млн доларів, містить транспортні та логістичні послуги.

Головним підрядником першого контакту виступить британська компанія BAE Systems. Підрядника другого пакета визначать з-поміж затверджених постачальників США.

Наразі уряду США не відомо про будь-які угоди про компенсацію, але їх можуть узгодити під час перемовин між покупцем і підрядником.

«Ця угода підтримуватиме цілі зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом

покращення безпеки країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в

Європі», – ідеться в заяві.

M777 – польова причіпна гаубиця 155-мм калібру виробництва британської компанії BAE Systems. Її маса становить 4218 кг і вона вважається найлегшою гаубицею подібного типу (для порівняння: маса аналогічної по дальності стрільби гаубиці M198 становить 7150 кг).

Гаубиця M777 може вести вогонь високоточними снарядами M982 Excalibur з максимальною дальністю до 40 км. З використанням таких снарядів одна батарея може покривати вогнем територію площею до 1250 км².

M777 розгортається та згортається за 2-3 хв і здатна робити 2-5 пострілів за хвилину.

Нагадаємо, 23 липня США схвалили продаж Україні двох пакетів військової допомоги на 322 млн доларів. Перший пакет включає зенітні комплекси HAWK Phase III, а другий – БМП Bradley.

24 липня Сполучені Штати дозволили продаж Україні обладнання для протиповітряної оборони та ремонту самохідних гаубиць М109 на загальну суму 330 млн доларів.