Український багатоцільовий винищувач МіГ-29МУ1

Пілот українського модернізованого винищувача МіГ-29МУ1 ударом високоточних авіабомб знищив автомобільний міст під Покровськом. Відео авіаатаки оприлюднили в телеграм-каналі «Соняшник» 3 січня.

Зазначається, що цей міст відігравав важливу роль логістичної артерії та укриття для штурмових груп російської армії. Бійці Повітряних сил не уточнили, коли саме було завдано удару по позиції.

За даними «Мілітарного», удару завдали парою високоточних авіабомб із ракетним прискорювачем AASM (HAMMER) французького виробництва.

Що відомо про МіГ-29МУ1

МіГ-29МУ1 – український варіант модернізації радянського одномісного багатоцільового винищувача 4-го покоління МіГ-29, розроблений в кінці 2000-х років. Модернізацію та удосконалення літака виконали спеціалісти «Львівського державного авіаційно-ремонтного заводу» («ЛДАРЗ»).

У винищувачі поліпшили тактико-технічні характеристики, продовжили ресурсні показники бойової машини, а також замінили радянське обладнання на системи від українських виробників.

Наприкінці 2009 року модернізований МіГ-29МУ1 офіційно прийняли на озброєння Повітряних сил ЗСУ. Цей винищувач є рідкісним у складі ПС, і до початку повномасштабного вторгнення їхня кількість обмежувалася кількома одиницями.

З відкритих джерел відомо, що на 2021 рік вартість модернізації одного МіГ-29МУ1 для Збройних сил України становила приблизно 100 млн грн (за тогочасним курсом близько 36 тис. доларів).