Винищувач МіГ-29 на озброєнні ВПС Польщі

Польща та Україна ведуть переговори про можливу передачу останніх польських винищувачів МіГ-29 Повітряним силам ЗСУ. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил Польщі ввечері 9 грудня.

Там пояснили, що рішення про передачу пов’язане з досягненням граничного терміну служби літаків та відсутністю перспектив їхньої подальшої модернізації у польських Збройних силах. Однак остаточне рішення ще не ухвалене.

«Передача літаків буде елементом союзницької політики підтримки України та збереження безпеки східного флангу НАТО. Завдання літаків МіГ-29, що виводяться з експлуатації, будуть виконувати літаки F-16 та FA-50», – ідеться в заяві.

Паралельно з дискусією щодо передачі літаків ведуться перемовини про надання Польщі доступу до українських технологій у сфері БпЛА та ракетних систем.

«Метою є не тільки компенсація обладнання, але й, перш за все, набуття та спільний розвиток нових оборонних та промислових компетенцій», – пояснили в Генштабі ЗС Польщі.

Зауважимо, у квітні 2023 року Україна отримала від Польщі вісім винищувачів МіГ-29, до передачі готували ще шість. Тодішній президент Польщі Анджей Дуда повідомляв, що країна передаватиме Україні МіГ-29 поступово, у міру поповнення власного парку літаків винищувачами FA-50 та згодом F-35.

Станом на 2025 рік польські Військово-повітряні сили все ще експлуатують 14 винищувачів МіГ-29: 11 одномісних МіГ-29А та три двомісні навчально-бойові МіГ-29УБ.