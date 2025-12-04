Австралія може передати Україні гелікоптери Tiger

Австралія може передати Україні гелікоптери Tiger. Наразі країна списує ці гелікоптери через перехід на американські AH-64E Apache. Водночас Tiger залишаються придатними для експлуатації. Про це повідомив телеканал ABC news.

Як зазначають журналісти, востаннє Австралія надавала Україні військову допомогу у жовтні 2024 року. Тоді Канберра поставила українській армії танки M1A1 Abrams. Зараз же країна готує новий пакет допомоги Україні, у межах вже обіцяних 1,5 млрд доларів. Проте, за даними ЗМІ, Австралія також може передати Україні гелікоптери Tiger. Водночас зазначається, що передача Tiger буде розглядатися окремо від вже запланованого пакета допомоги.

22 гелікоптери Tiger перебувають на озброєнні Австралії з 2004 року, однак зараз країна оновлює авіапарк та планує замінити всі Tiger американськими AH-64E Apache. Повністю оновити авіапарк планують до кінця 2028 року. При цьому гелікоптери Tiger придатні до експлуатації щонайменше до 2040 року, а виробник обіцяє ще більше продовжити їхній ресурс.

Гелікоптери Tiger розроблені франко-німецьким консорціумом Eurocopter, їх експлуатація почалась у 2003 році. Tiger можна озброювати протитанковими ракетами та використовувати для вогневої підтримки піхоти. Крім того, їх можна застосовувати для перехоплення ударних дронів. Як пояснює «Мілітарний», гелікоптери більш мобільні та швидше реагують на загрози й можуть працювати на малих висотах, що робить їх ефективнішими за наземні ППО. Вартість гелікоптерів становить від 27 до 36 млн євро.

До слова, у лютому 2024 року міноборони Австралії, попри офіційне звернення України, не дозволило уряду передати транспортні гелікоптери MRH-90 Taipan. Україна планувала використовувати MRH-90 Taipan для евакуації поранених.