Гелікоптер MRH-90 Taipan

Міністерство оборони Австралії не дозволило уряду передати Україні транспортні гелікоптери MRH-90 Taipan. Про це повідомляє «Мілітарний» із посиланням на розмову сенатора Девіда Фосетта з міністеркою закордонних справ Пені Вонг.

Україна просила в Австралії гелікоптери MRH-90 Taipan, щоб використовувати їх для евакуації поранених. Сенатор Девід Фосетт також зазначив, українське керівництво вперше звернулось із проханням надати гелікоптери на зустрічі під час конференції НАТО в жовтні 2023 року.

Втім, міноборони Австралії не дозволило передати транспортні гелікоптери, заявивши, що вони не підходять Україні. Сенатор Фосетт зауважив, що Україна надавала офіційний запит до уряду Австралії саме на отримання гелікоптерів цього типу. Крім того, кілька з них перебувають у справному стані та придатні для польотів.

Наразі ці гелікоптери мають бути утилізовані, але їх передача Україні вигідніша, адже Австралії не потрібно було б витрачати гроші на їхню утилізацію. Загалом за рішенням міноборони Австралії утилізації підлягають близько 45 вертольотів Taipan.

Нагадаємо, у липні 2023 року Міністр оборони Австралії Річард Марлз поставив під сумнів пропозицію посилити Повітряні сили Збройних сил України списаними винищувачами, заявивши, що запит Києва на передачу F-18 Hornet є «складним питанням». Таким чином він відреагував на відповідний запит посла України Василя Мірошниченка.