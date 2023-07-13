Міністр оборони Австралії Річард Марлз поставив під сумнів пропозицію посилити Повітряні сили Збройних сил України списаними винищувачами, заявивши, що запит Києва на передачу F-18 Hornet є «складним питанням» Таким чином він відреагував на відповідний запит посла України Василя Мірошниченка, повідомляє в четвер, 13 липня, Deutsche Welle.

За словами міністра, надання літаків є складнішим, ніж інші форми військової підтримки України, втім переговори ще тривають.

«Ситуація навколо літаків досить складна, але ми продовжуватимемо розмову з Україною про це. Те, що ми надаємо, і те, що ми робимо, має бути практичним і має змінити ситуацію на краще», – сказав Марлз в інтерв'ю ABC.

Як йдеться в публікації, у 2019-2021 роках Австралія вивела з експлуатації 71 винищувач F-18, замінивши на сучасніші F-35. За підрахунками військових аналітиків, на зберіганні залишаються близько 40 літаків, хоча незрозуміло, скільки з них готові до польотів. За даними джерел AFP, в робочому стані перебувають від 12 до 16 літаків.

У червні посол України в Австралії Василь Мірошниченко повідомив, що Київ звернувся до Австралії щодо стану 41 списаного F-18.

Нагадаємо, раніше Німеччина відмовилася надати Україні далекобійні ракети Taurus.