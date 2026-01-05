Згодом доступ до станції буде цілодобовий

На території реабілітаційного центру Unbroken у Львові почала працювати станція для ремонту крісел колісних. Зараз вона доступна щодня з 07:00 до 20:00, після завершення ремонтних робіт стане цілодобовою. Про це повідомила Львівська міська рада, у понеділок, 5 січня.

У Львові встановили першу в Україні станція для ремонту крісел колісних. Вона розташована на території реабілітаційного центру Unbroken на вул. Гетьмана Мазепи, 25.

Наразі станція тимчасово розміщена у приміщенні центру через ремонтні роботи на території.

«Ми поставили її у приміщенні, щоб люди на кріслах колісних вже могли користуватися нею», – пояснив Володимир Гончарук, заступник генерального директора з технічних питань Unbroken.

На станції можна налаштувати крісло, підзарядити батарею або скористатися кнопкою аварійного виклику, щоб медичний персонал прийшов на допомогу.

Станцію розробили студенти Львівської національної академії мистецтв разом із ментором центру Павлом Козаком. Виготовила її безкоштовно львівська компанія Metalworkshop. Інструменти для ремонту придбали за підтримки Інституту міста та Carlsberg Ukraine.

«Цей проєкт – про людяність і доступність. Коли громада, бізнес, студенти та місто працюють разом, такі речі стають можливими», – зазначає Ярина Каспрівська, проєктна менеджерка КУ Інститут міста.