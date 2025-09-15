Львівщина увійшла до пʼятірки лідерів за кількістю безбар’єрних об’єктів
В Україні запрацювала Мапа безбар’єрності
Львівська область увійшла до п’ятірки лідерів за рівнем доступності громадських просторів. Разом із Львівщиною до переліку також потрапили Вінницька, Київська, Житомирська та Дніпропетровська області. У цих регіонах перевірили від трьох до п’яти тисяч об’єктів.
Львівська ОВА повідомляє, що обʼєкти відображаються на Мапі безбар’єрності – цифровій платформі, яка відображає стан доступності різних локацій в Україні. Загалом на мапі вже позначено понад 55 тисяч закладів охорони здоров’я, освіти, культури, соціальної сфери, а також спортивних і транспортних об’єктів. Кожен має відмітку: безбар’єрний, частково безбар’єрний або бар’єрний.
Оскільки карту можна редагувати в режимі онлайн, додаючи нові безбарʼєрні локації, то визначити рейтинг областей складно – порядковість може зімнитися будь-якої миті.
За словами заступника начальника Львівської ОВА Олександра Кулепіна, онлайн-інструмент дає змогу мешканцям орієнтуватися у доступності локацій. У майбутньому мапу планують зробити ще зручнішою для користувачів з особливими потребами, зокрема, інтегрувати технічні рішення для роботи зі скрінрідерами та іншими інструментами доступності.