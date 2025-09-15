Обʼєкти мають відмітки на карті про рівень безбарʼрності

Львівська область увійшла до п’ятірки лідерів за рівнем доступності громадських просторів. Разом із Львівщиною до переліку також потрапили Вінницька, Київська, Житомирська та Дніпропетровська області. У цих регіонах перевірили від трьох до п’яти тисяч об’єктів.

Львівська ОВА повідомляє, що обʼєкти відображаються на Мапі безбар’єрності – цифровій платформі, яка відображає стан доступності різних локацій в Україні. Загалом на мапі вже позначено понад 55 тисяч закладів охорони здоров’я, освіти, культури, соціальної сфери, а також спортивних і транспортних об’єктів. Кожен має відмітку: безбар’єрний, частково безбар’єрний або бар’єрний.

Оскільки карту можна редагувати в режимі онлайн, додаючи нові безбарʼєрні локації, то визначити рейтинг областей складно – порядковість може зімнитися будь-якої миті.

За словами заступника начальника Львівської ОВА Олександра Кулепіна, онлайн-інструмент дає змогу мешканцям орієнтуватися у доступності локацій. У майбутньому мапу планують зробити ще зручнішою для користувачів з особливими потребами, зокрема, інтегрувати технічні рішення для роботи зі скрінрідерами та іншими інструментами доступності.