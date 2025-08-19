Раніше кассельські бордюри встановили на зупинці на проспекті Чорновола

У Львові на вул. Стрийській зупинку навпроти Академії сухопутних військ зроблять безбар’єрною за допомогою кассельських бордюрів. Роботи з облаштування безбар’єрного простору розпочнуться вже в середу, 20 серпня, повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Кассельські бордюри, що встановлять на зупинці, дозволять низькопідлоговим автобусам і тролейбусам під’їжджати максимально близько до платформи, що буде більш зручно для пасажирів, особливо для людей з інвалідністю та батьків з візочками.

Також проєкт передбачає оновлення покриття зупинки та прилеглого тротуару, що веде до пішохідного переходу й входу у Стрийський парк. Окрім того, тут демонтують старі опори електротранспорту, облаштують тактильну навігацію та зроблять інклюзивний вхід у парк.

Загалом роботи триватимуть близько трьох тижнів, на зупинці – близько тижня, протягом якого автобуси й тролейбуси зупинятимуться за кілька метрів до зупинки. Після завершення робіт зупинку повернуть на звичне місце, а підрядник продовжить облаштовувати тротуар і вхід до парку.

Перші кассельські бордюри у Львові з’явилися на проспекті Чорновола. Вони мають сферичну форму, завдяки якій транспорт може під’їжджати впритул до платформи. Такі бордюри поширені в багатьох містах Європи й вперше були встановлені у 1996 році в німецькому місті Кассель.