У поліклініці на Сихові завершують ремонт і облаштування безбар'єного входу
Новини Львова від ZAXID.NET за 5 серпня
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У вівторок, 5 серпня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Доступність і безбар'єрність. У четвертій поліклініці, що на Сихові, ремонтують вхідний хол.
- Роботи у розпалі. На Львівщині вже тиждень реконструюють дорогу до кордону.
- Облаштування нових велодоріжок на Сихові. Зараз роботи відбуваються на проспекті Червоної Калини.
- Яким буде останній місяць літа. Синоптики розповіли про погоду у Львові у серпні.
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