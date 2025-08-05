У Славській громаді на Львівщині сталось масове отруєння дітей у приватному дитячому таборі. Нацполіція Львівщини інформує, що наразі госпіталізували 24 дитини.

Як вказано у повідомленні, пізно ввечері 4 серпня до поліції звернулись батьки та розповіли про отруєння їхніх дітей у приватному таборі, який діяв у одному з сіл Стрийського району.

За даними «Суспільного», отруєння сталось у дитячому таборі Friendly Camp, що у курортному Славському. У департаменті з питань цивільного захисту ЛОВА вказують, що отруєння відбулось у селі Тухля біля Славського, що входить до Славської ОТГ.

Станом на 08:40 5 серпня госпіталізовано уже 24 дитини з різних областей України віком від 7 до 17 років. Попередній діагноз пацієнтів – гостра кишкова інфекція.

За даними Львівської обласної прокуратури, у таборі відпочивали 130 дітей з різних областей України. 4 серпня неповнолітні почали скаржитися на погане самопочуття: нудоту, біль в животі, блювоту та проноси, що може свідчити про харчове отруєння.

«Опломбовано харчовий блок, кухню, столову та кладову з метою забезпечення проведення додаткового огляду місця події за участі лабораторії Головного управління Держспоживслужби у Львівській області», – повідомила прокуратура.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.