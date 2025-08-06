У пʼяти отруєних у приватному дитячому таборі на Львівщині виявили норовірусну інфекцію, а загальна кількість хворих зросла до 47 людей, серед яких 45 – діти. Про це розповіда ZAXID.NET генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Наталія Іванченко-Тімко.

Нагадаємо, отруєння трапилось у приватному дитячому таборі Friendly Camp в Тухлі Славської громади. Загалом у таборі відпочивали 130 дітей із різних областей України. 4 серпня діти почали скаржитися на погане самопочуття: нудоту, біль в животі, блювоту та проноси, що може свідчити про харчове отруєння.

Станом на 6 серпня до різних медзакладів області із симптомами отруєння госпіталізували 47 людей, із яких 45 – діти. За словами Наталії Іванченко-Тімко, медики взяли аналізи у шести пацієнтів. У пʼяти з них виявили норовірусну інфекцію, яка, зокрема, передається через харчі та воду.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) ККУ.

Додамо, що норовірусна інфекція (або зимова блювотна хвороба, оскільки найчастіше трапляється в холодну пору року) – висококонтагіозна гостра кишкова інфекція, яка характеризується симптомами гастроентериту та зневоднення організму. Збудником є норовірус – один з безлічі ентеровірусів. Норовірус – основна причина спалахів вірусного гастроентериту у всьому світі. До продуктів, які мають високий ризик забруднення норовірусами, належать морепродукти та свіжі продукти, які не підлягають термічній обробці.

Інкубаційний період норовірусної інфекції становить від декількох годин до трьох діб. Захворювання проявляється раптово, гостро у вигляді нудоти, багаторазової блювоти, спазмів в животі, діареї, підвищення температури тіла. Можуть спостерігатися інші прояви – млявість, сонливість, головний біль, загальна слабкість, гарячка і біль у м’язах, у половини випадків розвивається тяжке зневоднення.

Норовірусом можуть захворіти люди будь-якого віку, проте найбільш він небезпечний для тих, хто має ослаблений організм, для літніх людей і дітей. Хвороба минає за кілька днів, проте людина може бути заразною до місяця. Специфічного лікування чи вакцини від хвороби немає.

Щоб запобігти захворюванню, слід дотримуватися елементарних правил особистої гігієни: мити руки з милом перед приготуванням і вживанням їжі, після відвідування туалету, після повернення з вулиці, ретельно мити фрукти і овочі, вживати термічно оброблені продукти, гарантовано безпечну воду і напої тощо.