Унаслідок отруєння в приватному дитячому таборі в Славській ОТГ вдень 5 серпня до лікарень Львівської області госпіталізовано вже 34 людини, про це повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Наталія Іванченко-Тімко, повідомляє «Суспільне».

Ідеться про 32 дітей і двох дорослих, які перебувають в інфекційних відділенях лікарень у Стрию, Сколе, Дрогобичі та у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні. Додамо, що зранку госпіталізованих було 24.

Діти перебувають у стані середньої важкості, стан – з позитивною динамікою, повідомила Наталія іванченко-Тімко. Поки невідомо, чим саме отруїлися діти. Зазначається, що вони пробули в таборі лише два дні.

Як повідомляв ZAXID.NET, у Славській громаді на Львівщині сталось масове отруєння дітей у приватному дитячому таборі. Отруєння сталось у дитячому таборі Friendly Camp, що у курортному Славському. Попередній діагноз пацієнтів – гостра кишкова інфекція.

За даними Львівської обласної прокуратури, у таборі відпочивали 130 дітей з різних областей України. 4 серпня неповнолітні почали скаржитися на погане самопочуття: нудоту, біль в животі, блювоту та проноси, що може свідчити про харчове отруєння.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) ККУ.