Попередньою причиною масового отруєння дітей у таборі на території Славської ОТГ став норовірус, який виявили у питній воді. Медики інформують, що всього захворіли 53 людини.

Генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Наталія Іванченко-Тімко 11 серпня повідомила, що норовірус підтвердили у 13 людей (12 хворих та одного працівника), також його виявили у воді з кулера, яку використовували для пиття. Наразі частину із 53 хворих уже виписали з лікарень.

«Нагадуємо про важливість використання води гарантованої якості! Кип‘ятіння водопровідної води дозволяє уникнути багатьох проблем! Не вживайте воду з невідомих природніх джерел!», – написала Наталія Іванченко-Тімко.

Як повідомляв ZAXID.NET, отруєння трапилось у приватному дитячому таборі Friendly Camp в Тухлі Славської громади. Загалом у таборі відпочивали 130 дітей із різних областей України. 4 серпня діти почали скаржитися на погане самопочуття: нудоту, біль в животі, блювоту та проноси, що може свідчити про харчове отруєння.

Адміністрація Friendly Camp 10 серпня оприлюднила свою офіційну позицію, заявивши, що табір припинив роботу, а батькам відшкодують вартість оплачених путівок та витрати на лікування.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) ККУ.

Що відомо про норовірусну інфекцію?

Норовірусна інфекція (або зимова блювотна хвороба, оскільки найчастіше трапляється в холодну пору року) – висококонтагіозна гостра кишкова інфекція, яка характеризується симптомами гастроентериту та зневоднення організму. Збудником є норовірус – один з безлічі ентеровірусів.

Центр громадського здоров’я МОЗ повідомляє, що норовірусна інфекція може спричиняти сильну блювоту та діарею, які починаються раптово. Норовіруси дуже заразні й найчастіше поширюються в закритих і багатолюдних приміщеннях. Вони зазвичай поширюються через інфіковані їжу чи воду або через забруднені поверхні. Норовіруси також можуть поширюватися через тісний контакт із хворою людиною.

Ознаки та симптоми норовірусної інфекції:

нудота;

блювання;

біль у шлунку або спазми;

діарея;

погане самопочуття;

субфебрильна температура;

біль у м’язах.

Діарея, біль у животі та блювота зазвичай починаються через 12–48 годин після інфікування. Симптоми зазвичай тривають від 1 до 3 днів. Переважно хворі не потребують специфічного лікування. Найголовніше — відпочивати й пити багато рідини, щоб уникнути зневоднення. Одужання настає вже через 2–3 дні.

Щоб запобігти норовірусній інфекції:

Часто мийте руки з милом — це найкращий спосіб зупинити поширення інфекції. Спиртові антисептики для рук не знешкоджують норовірус.

Ретельно мийте фрукти та овочі перед вживанням.

Ретельно готуйте їжу, особливо, морепродукти — піддавайте харчові продукти термічній обробці при температурі 85°C.

Дезінфікуйте поверхні, які могли бути забруднені.

Залишайтеся вдома, коли захворіли, і протягом двох днів після зникнення симптомів.

Уникайте приготування їжі для інших під час хвороби та протягом двох днів після зникнення симптомів.