Євген Хмара був керівником Центру спеціальних операцій «А» СБУ

Президент України Володимир Зеленський після відставки Василя Малюка призначив Євгена Хмару виконуючим обов'язки голови Служби безпеки України. Відповідний указ у понеділок, 5 січня, опублікували на сайті президента.

«Начальнику центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України Хмарі Євгенію Леонідовичу тимчасово виконувати обов’язки Голови Служби безпеки України», – йдеться в повідомленні.

Перед цим Володимир Зеленський повідомив, що провів зустріч з начальником Центру спецоперацій «А» Служби безпеки України Євгенієм Хмарою.

«Вдячний Євгенію та всім нашим воїнам-спецпризначенцям за надзвичайно вагому бойову роботу протягом усіх років повномасштабної війни. Україна досягає необхідних результатів у своєму захисті, і всі наші воїни, які це забезпечують, заслуговують на найбільшу повагу і вдячність. Досвід українських спецпризначенців та ЦСО «А» СБУ будемо масштабувати. Обговорили сьогодні з Євгенієм також інші можливості системного розвитку Служби безпеки України та спеціальні операції, які зараз готуємо», – написав президент.

У понеділок, 5 січня, стало відомо, що голова Служби безпеки України (СБУ), генерал-лейтенант Василь Малюк подав у відставку.

Що відомо про Євгена Хмару

Євген Хмара – кадровий військовослужбовець СБУ, генерал-майор. Медіа почали про нього писати з 2023 року, а про попередню діяльність даних немає. Відомо, що 2023 року він став керівником Центру спецоперацій для боротьби з тероризмом і у тому ж році отримав військове звання бригадний генерал.

2024 року Євген Хмара отримав звання генерал-майора. 25 серпня 2025 року президент України Володимир Зеленський призначив офіцера керівником Центру спеціальних операцій «А» СБУ.