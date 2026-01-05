Євген Хмара тимчасово очолюватиме Службу безпеки України
Відповідний указ опублікували на сайті президента
Президент України Володимир Зеленський після відставки Василя Малюка призначив Євгена Хмару виконуючим обов'язки голови Служби безпеки України. Відповідний указ у понеділок, 5 січня, опублікували на сайті президента.
«Начальнику центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України Хмарі Євгенію Леонідовичу тимчасово виконувати обов’язки Голови Служби безпеки України», – йдеться в повідомленні.
Перед цим Володимир Зеленський повідомив, що провів зустріч з начальником Центру спецоперацій «А» Служби безпеки України Євгенієм Хмарою.
«Вдячний Євгенію та всім нашим воїнам-спецпризначенцям за надзвичайно вагому бойову роботу протягом усіх років повномасштабної війни. Україна досягає необхідних результатів у своєму захисті, і всі наші воїни, які це забезпечують, заслуговують на найбільшу повагу і вдячність. Досвід українських спецпризначенців та ЦСО «А» СБУ будемо масштабувати. Обговорили сьогодні з Євгенієм також інші можливості системного розвитку Служби безпеки України та спеціальні операції, які зараз готуємо», – написав президент.
У понеділок, 5 січня, стало відомо, що голова Служби безпеки України (СБУ), генерал-лейтенант Василь Малюк подав у відставку.
Що відомо про Євгена Хмару
Євген Хмара – кадровий військовослужбовець СБУ, генерал-майор. Медіа почали про нього писати з 2023 року, а про попередню діяльність даних немає. Відомо, що 2023 року він став керівником Центру спецоперацій для боротьби з тероризмом і у тому ж році отримав військове звання бригадний генерал.
2024 року Євген Хмара отримав звання генерал-майора. 25 серпня 2025 року президент України Володимир Зеленський призначив офіцера керівником Центру спеціальних операцій «А» СБУ.