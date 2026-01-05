Рятувальники на місці пожежі в барі на гірськолижному курорті Кран-Монтана, 1 січня 2026 рік

Швейцарські слідчі ідентифікували всіх 40 загиблих внаслідок пожежі в барі гірськолижного курорту Кран-Монтана в новорічну ніч. Про це повідомило агентство Bloomberg в понеділок, 5 січня.

Як з’ясували слідчі, серед жертв трагедії – громадяни Швейцарії, Франції, Італії та Португалії. Наймолодшому з них – французькому хлопчику – було 14 років. Поліцейські відмовились розголошувати імена загиблих, щоб захистити їхніх рідних.

За попередніми даними, пожежа могла статися через іскри від бенгальських вогнів, які підпалили звукоізоляційні матеріали в підвалі клубу. Унаслідок пожежі постраждали ще 119 людей. Значну частину травмованих доправили до спеціалізованих опікових центрів у сусідніх країнах, оскільки швейцарські лікарні працюють на межі своїх можливостей, зазначає агентство.

Прокуратура кантону Вале 2 січня оголосила про початок кримінального провадження щодо двох власників бару Le Constellation, де сталася трагедія. Їм можуть інкримінувати звинувачення у ненавмисному вбивстві.

За даними низки медіа, заклад належить подружжю французів. На момент інциденту в барі перебувала лише власниця, яка отримала опіки руки.

Муніципалітет Кран-Монтани, який згідно зі швейцарським законодавством відповідає за контроль дотримання правил пожежної безпеки, вирішив долучитися до справи як цивільна сторона.

Нагадаємо, Кран-Монтана – популярний елітний гірськолижний курорт у Швейцарії, розташований на висоті близько 1500 м. Окрім туризму, курорт є локацією для проведення різноманітних міжнародних подій, зокрема, попрок-фестивалю Caprices Festival, професійного турніру з гольфу Omega European Masters, велоперегонів, Кубку світу з гірськолижного спорту.