Мінфін спростив річну звітність для СПФМ

З 1 січня 2026 року Мінфін змінює подачу річної звітності для суб’єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ). Відтепер звіти потрібно подавати тільки онлайн, а терміни подачі подовжили, повідомляє пресслужба Мінфіну. Це частина плану з цифровізації державних послуг, щоб бізнесу було простіше готувати звіти, а дані були точніші.

Що змінюється:

Ніяких паперових або Word-файлів. Звіт (форма № 2‑фінмон) тепер подається через спеціальний розділ на вебпорталі. Перевірки та автоматизація. Система сама перевіряє арифметику та логіку, відразу підтверджує прийняття звіту і зменшує ризик помилок та штрафів. Більше часу на підготовку. Основний звіт подають до 25 січня, виправлений – до 30 січня.

Кого це стосується

Нові правила поширюються на СПФМ, які контролює Мінфін:

казино, букмекери, онлайн‑покер, лотереї, ігрові зали;

аудиторів, бухгалтерів і податкових консультантів;

рієлторів;

торговців мистецтвом, дорогоцінним камінням та металами.

До слова, за даними Опендатабот, у 2025 році в Україні закрили діяльність 250 209 ФОПів, найбільше – у січні (59 723). Середній термін роботи ФОПа – 2 роки й 4 місяці. Найстабільніші підприємці працюють у сфері нерухомості та інфраструктури.