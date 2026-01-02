Податкові зміни для ФОП у 2026 році

З 1 січня 2026 року для фізичних осіб – підприємців, які працюють на першій та другій групах єдиного податку, набули чинності нові розміри ставок податку та військового збору. Про це повідомляє Державна податкова служба України.

Максимальні місячні ставки єдиного податку встановлено:

ФОП 1 групи – 332,80 грн (не більше 10% прожиткового мінімуму);

ФОП 2 групи – 1 729,40 грн (не більше 20% мінімальної зарплати).

Військовий збір для ФОП 1, 2 та 4 груп у 2026 році становить 864,70 грн (10% мінімальної зарплати).

Ставки залежать від соціальних показників, встановлених у Державному бюджеті на 2026 рік: прожитковий мінімум для працездатних осіб – 3 328 грн, мінімальна зарплата – 8 647 грн.

За ст. 293 Податкового кодексу України ставки єдиного податку для 1 групи встановлюються у відсотках від прожиткового мінімуму, для 2 групи – від мінімальної зарплати. Місцеві ради визначають конкретну ставку для кожного ФОП залежно від виду діяльності.

Підвищена ставка 15% застосовується у разі: перевищення граничного доходу, ведення діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, використання недозволених способів розрахунку або заборонених видів діяльності для спрощеної системи.

Довідково. Військовий збір сплачується щомісячно до 20 числа поточного місяця.