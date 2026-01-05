«Ужгород – Вишнє Нємецьке» працює цілодобово

Пункт пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке» на українсько-словацькому кордоні відкрили для пішоходів та велосипедистів. Про це ZAXID.NET у понеділок, 5 січня, повідомили у Закарпатській митниці.

«Рух для пішоходів відкрили 3 січня. Пункт пропуску працює цілодобово для автомобілів, автобусів, вантажівок, а також тих, хто перетинатиме його пішки», – розповіли митники.

У Закарпатській митниці зазначили, що за два дні пішохідною смугою пункту пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке» скористалися майже тисяча громадян: 855 пропущено в Україну, а 90 – у Словаччину.

За словами заступника керівника Офісу президента Віктора Микити, рішення про його запуск ухвалили під час зустрічі між премʼєр-міністеркою України Юлією Свириденко та прем’єром Словацької Республіки Робертом Фіцо восени 2025 року.

Додамо, що це третій пункт пропуску на кордоні зі Словаччиною, відкритий для пішоходів. Інші два – «Малі Селменці – Велке Слеменце» та «Малий Березний – Убля».