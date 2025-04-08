«Велика Паладь – Нодьгодош» у Берегівському районі працюватиме щоденно з 7:00 до 18:00

У вівторок, 8 квітня, на кордоні з Угорщиною відкрили пункт пропуску для автомобілів «Велика Паладь – Нодьгодош». Це перший автомобільний пункт пропуску відкритий на Закарпатті з 1991 року.

Як повідомив заступник голови Офісу президента Віктор Микита, пункт пропуску «Велика Паладь – Нодьгодош» у Берегівському районі призначений для легкового транспорту, вагою до 3,5 тонн. Його очікувана пропускна здатність – до 200 легкових авто та 600 пішоходів на добу. Перехід працюватиме щоденно з 7:00 до 18:00 та має дві смуги на в’їзд і виїзд.

«Це перший новий пункт пропуску, відкритий у регіоні за часів незалежності, який став складовою Стратегії з розбудови прикордонної інфраструктури до 2030 року. Проєкт є важливим елементом регіонального розвитку з погляду прикордонного руху і транскордонних зв’язків між нашим регіоном та областю Саболч-Сатмар-Берег в Угорщині», – написав Віктор Микита у Facebook.

У Закарпатській митниці додали, що перехід працюватиме як підрозділ митного поста «Вилок», що знаходиться неподалік. Його роботу забезпечуватимуть 8 митників.

Зазначимо, що «Велика Паладь – Надьгодош» став шостим пунктом пропуску на кордоні з Угорщиною у Закарпатській області. Його відкрили, щоб зменшити навантаження на інші пункти пропуску, які перетинає транспорт з вантажем.