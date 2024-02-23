Кабмін схвалив відкриття нового пункту пропуску на українсько-угорському кордоні для пасажирського транспорту «Велика Паладь – Надьгодош». Він стане шостим пунктом пропуску на кордоні з Угорщиною у Закарпатській області.

Як повідомили у Міністерстві громад, територій та інфраструктури України 23 лютого, «Велика Паладь – Надьгодош» працюватиме для легкових автомобілів.

«Ключова мета запуску цього пункту пропуску – зменшення навантаження на інші пункти пропуску, які перетинає транспорт з вантажем», - зазначили у міністерстві.

«Велика Паладь – Надьгодош» стане шостим пунктом пропуску на кордоні з Угорщиною у Закарпатській області

Також уряд ініціює запуск порожніх вантажівок через пункт пропуску «Лужанка – Берегшурань», який наразі працює для легкових автівок.

«Завдяки змінам до Угоди його згодом зможуть перетинати і порожні вантажівки вагою понад 7,5 тон. Наступним кроком для реалізації цих рішень є схвалення відповідних змін угорськими колегами. Наразі сторонами проводиться відповідна робота для отримання погоджень. Наша задача – забезпечити сталі і ритмічні екпортно-імпортні перевезення», – зауважив міністр Олександр Кубраков.



Нагадаємо, на Закарпатті на українсько-угорському кордоні наразі працює 5 пунктів пропуску, які забезпечують близько 10% вантажопотоку з України. З них для пропуску вантажівок призначений «Чоп – Захонь». За добу на виїзд з України його перетинає близько 250 вантажівок.