Новий митний термінал розташований у селі Соломоново, поблизу КПП «Чоп (Тиса) – Загонь»

У Закарпатській області розпочав роботу новий митний термінал. Точка розмитнення запрацювала на території сервісної зони «Тиса», повідомили у середу, 21 лютого, у прес-службі Закарпатської митниці.

Здійснення митних процедур щодо транспорту та товарів буде забезпечувати відділ митного оформлення №5 митного поста «Ужгород – вантажний», повідомили митники. Новий митний термінал розташований у селі Соломоново, поблизу КПП «Чоп (Тиса) – Загонь» на кордоні з Угорщиною.

«Зручне розташування термінала на початку траси міжнародного значення Чоп – Київ (200 метрів від КПП Чоп - Загонь) створює додаткові можливості для суб’єктів ЗЕД організовувати нові та поліпшувати існуючі логістичні маршрути після митного оформлення», – повідомили у прес-службі Закарпатської митниці.

Митний термінал працюватиме щоденно з 09:00 по 21:00. На території термінала розташовані кімнати відпочинку та кафе. Одночасно термінал може прийняти максимум 300 одиниць транспорту.