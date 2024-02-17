На акцію протесту прибудуть фермери з Польщі, Німеччини, Бельгії, Нідерландів та Франції

У суботу, 17 лютого, у прес-службі Державної митної служби України попередили водіїв вантажівок про повне блокування руху у пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ». Українським водіям радять оминати КПП через масштабний мітинг іноземних фермерів на кордоні з Україною.

За даними митників, аграрії з низки країн прибудуть у неділю, 18 лютого, на КПП «Ягодин – Дорогуськ» для проведення масштабного протесту проти рішення Єврокомісії про продовження безмитної торгівлі з Україною до 2025 року. Протестувальники хочуть заблокувати рух вантажівок в обох напрямках.

«У неділю, 18 лютого, очікується повне блокування руху для вантажних транспортних засобів в обох напрямках. Для цього до польсько-українського кордону прямують фермери з Німеччини, Бельгії, Нідерландів та Франції, які мають намір взяти участь у масштабній акції протесту», – повідомили у прес-службі Держмитниці.

Скільки триватиме блокування кордону, наразі невідомо.

У прес-службі митниці попросили водіїв, які планують перетинати кордон, врахувати зазначену інформацію та обрати інший пункт пропуску. Наразі на КПП «Ягодин – Дорогуськ» жива черга у 550 вантажівок, а в електронній черзі на виїзд – 820 авто.

Нагадаємо, з 9 лютого на кордоні з Україною та на території Польщі тривають протести аграріїв. До 16 лютого польські фермери вже заблокували такі пункти пропуску:

«Медика – Шегині»;

«Рава-Руська – Хребенне»;

«Угринів – Долгобичув»;

«Зосин – Устилуг»;

«Корчова – Краківець»;

«Дорогуськ – Ягодин».

На останньому КПП, який протестувальники планують повністю заблокувати, 11 лютого польські фермери зупинили три українські вантажівки та висипали з них зерно, яке везли на експорт. Також на КПП поляки почали насипати землю та шини, щоб не пропускати українські вантажівки до Польщі.