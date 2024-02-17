Митниця радить водіям вантажівок оминати пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ»
Фермери кількох європейських країн планують повністю заблокувати рух на КПП 18 лютого
У суботу, 17 лютого, у прес-службі Державної митної служби України попередили водіїв вантажівок про повне блокування руху у пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ». Українським водіям радять оминати КПП через масштабний мітинг іноземних фермерів на кордоні з Україною.
За даними митників, аграрії з низки країн прибудуть у неділю, 18 лютого, на КПП «Ягодин – Дорогуськ» для проведення масштабного протесту проти рішення Єврокомісії про продовження безмитної торгівлі з Україною до 2025 року. Протестувальники хочуть заблокувати рух вантажівок в обох напрямках.
«У неділю, 18 лютого, очікується повне блокування руху для вантажних транспортних засобів в обох напрямках. Для цього до польсько-українського кордону прямують фермери з Німеччини, Бельгії, Нідерландів та Франції, які мають намір взяти участь у масштабній акції протесту», – повідомили у прес-службі Держмитниці.
Скільки триватиме блокування кордону, наразі невідомо.
У прес-службі митниці попросили водіїв, які планують перетинати кордон, врахувати зазначену інформацію та обрати інший пункт пропуску. Наразі на КПП «Ягодин – Дорогуськ» жива черга у 550 вантажівок, а в електронній черзі на виїзд – 820 авто.
Нагадаємо, з 9 лютого на кордоні з Україною та на території Польщі тривають протести аграріїв. До 16 лютого польські фермери вже заблокували такі пункти пропуску:
- «Медика – Шегині»;
- «Рава-Руська – Хребенне»;
- «Угринів – Долгобичув»;
- «Зосин – Устилуг»;
- «Корчова – Краківець»;
- «Дорогуськ – Ягодин».
На останньому КПП, який протестувальники планують повністю заблокувати, 11 лютого польські фермери зупинили три українські вантажівки та висипали з них зерно, яке везли на експорт. Також на КПП поляки почали насипати землю та шини, щоб не пропускати українські вантажівки до Польщі.