КПП «Корчова – Краківець» став шостим заблокованим пунктом пропуску під час протестів поляків

У п’ятницю, 16 лютого, польські фермери, які продовжують протести, заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про КПП «Корчова – Краківець», через який наразі ускладнений рух, повідомили у прес-службі ДПСУ.

За даними прикордонників, через протести поляків може бути ускладнений рух по обидві сторони кордону. Польські фермери розпочали акцію протесту приблизно об 11:00.

«За інформацією від польських прикордонників, сьогодні близько 11:10 на території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску “Корчова”, суміжному з українським “Краківець”, польські аграрії розпочали блокування руху для вантажних транспортних засобів. У зв’язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд», – повідомили у прес-службі ДПСУ.

Наразі на в’їзд до України з Польщі очікують понад 1700 вантажівок. Водночас через КПП можна проїхати легковими авто та автобусами.

Нагадаємо, через рішення Єврокомісії продовжити безмитну торгівлю з Україною до 2025 року з 9 лютого на кордоні з Україною та на території Польщі тривають протести аграріїв. До 12 лютого польські фермери вже заблокували такі пункти пропуску:

«Медика – Шегині»;

«Рава-Руська – Хребенне»;

«Дорогуськ – Ягодин»;

«Угринів – Долгобичув»;

«Зосин – Устилуг».

Під час блокади пункту пропуску «Дорогуськ – Ягодин» польські протестувальники зупинили три українські вантажівки та висипали з них зерно, яке везли на експорт. Також на КПП поляки почали насипати землю та шини, щоб не пропускати українські вантажівки до Польщі.

Скандал прокоментував посол України в Польщі, заявивши, що дії протестувальників є варварськими. Польська поліція відкрила справу щодо польських фермерів, причетних до висипання зерна, а міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський перепросив за інцидент із розсипаним зерном.