Польські фермери заблокували рух через шостий пункт пропуску на кордоні
Протестувальники перекрили рух через КПП «Корчова – Краківець»
У п’ятницю, 16 лютого, польські фермери, які продовжують протести, заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про КПП «Корчова – Краківець», через який наразі ускладнений рух, повідомили у прес-службі ДПСУ.
За даними прикордонників, через протести поляків може бути ускладнений рух по обидві сторони кордону. Польські фермери розпочали акцію протесту приблизно об 11:00.
«За інформацією від польських прикордонників, сьогодні близько 11:10 на території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску “Корчова”, суміжному з українським “Краківець”, польські аграрії розпочали блокування руху для вантажних транспортних засобів. У зв’язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд», – повідомили у прес-службі ДПСУ.
Наразі на в’їзд до України з Польщі очікують понад 1700 вантажівок. Водночас через КПП можна проїхати легковими авто та автобусами.
Нагадаємо, через рішення Єврокомісії продовжити безмитну торгівлю з Україною до 2025 року з 9 лютого на кордоні з Україною та на території Польщі тривають протести аграріїв. До 12 лютого польські фермери вже заблокували такі пункти пропуску:
- «Медика – Шегині»;
- «Рава-Руська – Хребенне»;
- «Дорогуськ – Ягодин»;
- «Угринів – Долгобичув»;
- «Зосин – Устилуг».
Під час блокади пункту пропуску «Дорогуськ – Ягодин» польські протестувальники зупинили три українські вантажівки та висипали з них зерно, яке везли на експорт. Також на КПП поляки почали насипати землю та шини, щоб не пропускати українські вантажівки до Польщі.
Скандал прокоментував посол України в Польщі, заявивши, що дії протестувальників є варварськими. Польська поліція відкрила справу щодо польських фермерів, причетних до висипання зерна, а міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський перепросив за інцидент із розсипаним зерном.