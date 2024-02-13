Міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Чеслав Секерський [Czesław Siekierski] вибачився за інцидент з розсипаним зерном на кордоні з Україною. Про це йдеться у заяві міністра, опублікованій у понеділок, 12 лютого.

«Від імені польських фермерів я прошу вибачення за такий вчинок відчаю та прошу з розумінням ставитися до їх надзвичайно важкої ситуації. Я також усвідомлюю, що торгівля йде в обидві сторони, і ми також експортуємо в Україну», – сказав Чеслав Секерський.

За словами Чеслава Секерського, дії польських фермерів – неправильна форма протесту. Але він зауважив, що такі методи використовують фермери в різних країнах. Він також заявив, що фермери Польщі «перебувають у дуже складній економічній ситуації».

«На початку весняно-польових робіт у них немає грошей на закупівлю добрив та засобів захисту рослин. Важко не зрозуміти їхній відчай. Я прихильник діалогу та прямої розмови як найкращої форми вирішення складних проблем», – йдеться у повідомленні.

Чеслав Секерський також зауважив, що польське міністерство сільського господарства веде перемовини із українськими колегами під час яких вони хочуть «обмежили надходження товарів, які порушують стабільність агропродовольчих ринків».

Нагадаємо, у неділю, 11 лютого, польські фермери, які протестують на кордоні з Україною, зупинили у пункті пропуску «Дорогуськ – Ягодин» три українські вантажівки та висипали з них зерно, яке везли на експорт. Замки причепів вантажівок поляки розрізали болгаркою.

На дії польських фермерів відреагував посол України у Польщі Василь Зварич. Він назвав варварськими дії страйкарів на кордоні. Крім того, Посольство і Генеральне консульство України в Любліні звернулось до поліції Польщі із вимогою розслідувати інцидент на кордоні. Польська прокуратура відкрила кримінальне провадження за знищення майна і порушення митної безпеки. Винуватцям загрожує до пʼяти років увʼязнення.