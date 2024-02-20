Уродженець Коломиї Олександр Семирга керував Закарпатською митницею з грудня 2022 року по грудень 2023 року

Начальник Закарпатської митниці Олександр Семирга опублікував декларацію про доходи у 2022 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Олександр Семирга задекларував 578 тис. грн зарплати. У довоєнний 2021 рік він заробив на митниці 135 тис. грн, ще майже мільйон гривень доходу йому принесла оптова і роздрібна торгівля, якою він займався до роботи у митній службі. На банківських рахунках Олександра Семирги 13 тис. грн, серед активів – золото і срібло вартістю 240 тис. грн, готівкою він тримає 22 тисячі доларів і 100 тис. гривень. Також начальник Закарпатської митниці вказав у декларації, що володіє криптовалютою на понад 706 тис. грн, яку придбав у 2022 році.

У власності Олександра Семирги земельна ділянка, площею 1000 м2 у селі Нове під Києвом за 485 тис. грн, гараж та Škoda Fabia 2006 року випуску. Ця інформація присутня і в декларації за 2021 рік.

Дружина митника Анна Гандзюк задекларувала 2,3 млн грн доходу від підприємницької діяльності та 842 тис. грн зарплати у міжнародній юридичній фірмі Allen & Overy LLP з офісом в Амстердамі. Від Нідерландів Анна Гандзюк у 2022 році отримала 252 тис. грн соціальної допомоги на дітей згідно з Директивою ЄС про тимчасовий захист українських біженців. На рахунку в нідерландському банку у дружини начальника Закарпатської митниці понад 20 тисяч євро, в українських банках в неї розміщено 132,4 тис. грн, ще 210 тисяч доларів та 60 тисяч євро вона тримає готівкою.

У власності Анни Гандзюк дві земельні ділянки, дачний будинок та два кроссовери – Lexus RX 350 2009 року випуску і вартістю 665 тис. грн та Toyota Venza 2013 року випуску за 910 тис. грн.

Нагадаємо, уродженець Коломиї Олександр Семирга керує Закарпатською митницею з грудня 2022 року. До того він у 2021-2022 роках очолював Чернігівську митницю, а раніше займався бізнесом. На засіданні 1 грудня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про призначення Олександра Семирги першим заступником голови Державної митної служби України, проте поки що до виконання нових обов’язків він не приступив.