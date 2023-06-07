Трьох інспекторів митного поста «Мукачево» викрили на пропуску контрабанди

ДБР повідомило про підозру трьом державним інспекторам митного поста «Мукачево» Закарпатської митниці, які організували контрабандну схему ввезення товарів в Україну. Митники пропустили чотири вантажівки з контрабандою без сплати митних платежів.

«Встановлено, що з-поміж іншого, у квітні минулого року посадовці оформили чотири вантажівки з товарами з Китаю без сплати митних платежів. Підставою нібито стали зміни до законодавства на час воєнного стану, згідно з якими товари, імпортовані в Україну після 1 квітня 2022 року, підпадають під митне оформлення без сплати платежів. Однак, як встановили працівники ДБР, насправді ці товари ввезли на територію держави у лютому-березні 2022 року, про що свідчать записи в базах даних митних органів», – повідомили в ДБР у середу, 7 червня.

Згодом працівники митниці, порушуючи законодавство, дозволили комерсантам відкликати подані митні декларації та заявити вантажі в режимі «реекспорт». Далі їх повторно ввезли в Україну, але вже у пільговому режимі. За версією правоохоронців, такі дії митників призвели до ненадходження до бюджету 4 млн грн.

Працівникам митниці повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 ККУ). Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк до шести років. Слідство перевіряє причетність інших посадовців митниці до тіньової схеми.