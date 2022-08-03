На Закарпатській митниці змінили керівників трьох митних постів – у Вилоку, Хусті та Косоні. Наразі усі троє нових керівників вже почали виконувати роботу на посадах. Відповідні накази у вівторок, 2 серпня, підписав керівник Закарпатської митниці Сергій Пасюк. Один із митних постів – КПП «Вилок» – у березні фігурував у скандалі з вивезенням в Угорщину 30 млн дол. у валізах екс-дружини нардепа Ігоря Котвіцького. Нещодавно на цьому митному пості СБУ проводила обшуки у рамках розслідування справи про вивезення готівки.

Про призначення нових керівників трьох митних постів на Закарпатті першим повідомив депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола у Telegram, оприлюднивши копії документів, що свідчать про призначення. Відповідно до наказів в.о. начальника Закарпатської митниці Сергія Пасюка, виконувати обов’язки новопризначені керівники починають із середи, 3 серпня. Йдеться про зміну керівництва на митних постах «Вилок», «Хуст-вантажний» та «Косонь».

«Митний пост "Косонь" отримав керівника Олександра Ревазова, який раніше очолював МП "Бахмут" Донецької митниці. Наступне призначення стосується Олексія Григор'єва, до нині був на посаді заступника начальника МП "Покровськ" Донецької митниці. Відсьогодні ж, очолюватиме МП "Хуст-вантажний". На МП "Вилок" на посаду призначено Олександра Івахненка, який до сьогодні виконував обов'язки на Волинській митниці», – повідомив Віталій Глагола.

Зазначимо, нового керівника Закарпатської митниці Сергія Пасюка призначили виконувачем обов'язки з 21 липня. У середу, 27 липня, на двох на митних постах «Лужанка» та «Вилок» СБУ проводила масштабні обшуки. Слідчі дії проводились у зв'язку із вивезенням закордон великих сум готівкою без будь-якого митного оформлення на українській стороні. У березні ДБР почало розслідування вивезення дружиною екс-нардепа Ігоря Котвіцького 30 млн дол. готівкою саме через КПП «Вилок» на кордоні з Угорщиною. Тоді також повідомлялося, що закарпатські митники могли сприяти незаконному вивезенні закордон 28 млн доларів та 1,3 млн євро у валізах Анастасії Котвіцької, дружини колишнього народного депутата Ігоря Котвіцького («Народний фронт»).