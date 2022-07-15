П’ятьох працівників митного поста «Мукачево» підозрюють у підробці даних щодо 29 автомобілів, які імпортувало підприємство. Митники оформили машини без фактичного прибуття на митний контроль, не проводили експертизу та штучно занижували вартість ввезених автомобілів. Чотирьом підозрюваним загрожує до трьох років ув’язнення, їхньому спільнику – виправні роботи. Зазначимо, у червні 2022 року ДБР оголосила про підозру шістьом працівникам цього ж митного посту в ухиленні від розмитнення 10 вантажівок, привезених з-за кордону.

Про оголошення підозри п’ятьом працівникам Закарпатської митниці повідомила прес-служба ДБР у п’ятницю, 15 липня. За даними слідства, у серпні-вересні 2021 року державні інспектори внесли до системи неправдиві дані про прибуття в на митний контроль 29 автомобілів, які імпортувало приватне підприємство.

«Посадовці незаконно звільняли автомобілі від проведення митного контролю. Машини фактично не заїжджали на митний пост, але інспектори в системі АСМО «Інспектор» незаконно проставляли відмітки про прибуття транспортних засобів, проводили завершення розмитнення та випускали їх у вільний обіг», – йдеться у повідомленні ДБР.

У прес-службі ДБР уточнюють, що таким чином митники не проводити експертизу машин, штучно занижувати вартість автомобілів та розмитнювати їх за мінімальну вартість.

Як додають у Закарпатській обласній прокуратурі, митники незаконно вносили зміни до систем митниці, приховували порушення 10-денного строку транзитних перевезень. «За попередньою інформацією, у день таким чином відбувалося оформлення близько 30 автомобілів», – зазначають у прес-службі прокуратури.

Наразі чотирьом митникам повідомили про підозру у несанкціонованих діях з інформацією вчинених повторно за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362 ККУ), їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Іще одного посадовця підозрюють за ч. 1 ст. 362 КК України, його очікує штраф або виправні роботи.

Зазначимо, нещодавно ДБР оголосило про підозру шістьом працівникам цього ж митного посту: митників звинуватили в ухиленні від розмитнення 10 вантажівок, привезених з-за кордону. За даними правоохоронців, такі дії призвели до збитків на суму майже 6 млн грн. Підозрюваним загрожує до п’яти років ув’язнення.