ДБР підозрює шістьох працівників митного посту «Мукачево» у сприянні в ухиленні від розмитнення 10 вантажівок, привезених з-за кордону. За даними правоохоронців, такі дії митників призвели до збитків на суму майже 6 млн грн. Наразі підозрюваним загрожує до п’яти років ув’язнення.

Як у середу, 22 червня, повідомила прес-служба ДБР, шестеро працівників Закарпатської митниці, які несли службу на митному пості в Мукачеві сприяли підприємцям в ухиленні від сплати митних платежів при здійсненні митного оформлення 10 вантажівок.

« Під час досудового розслідування встановлено, що митне оформлення вантажівок відбулось без належної перевірки та за значно занижених декларантом розрахунках суми митних платежів. Своїми діями посадовці завдали збитків держбюджету на суму 5,9 млн грн», – йдеться у повідомленні ДБР.

Шістьом службовцям Закарпатської митниці Держмитслужби повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). За скоєне підозрюваним митникам загрожує до п’яти років позбавлення волі.