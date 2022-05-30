Митник обіцяв пропустити машину із 200 тис. доларів готівки закордон

У селі Минай під Ужгородом ДБР затримало закарпатського митника на хабарі у 10 тис. доларів, які посадовець взяв за безперешкодний пропуск автомобіля із готівкою у 200 тис. доларів США. Наразі вирішується питання про обрання митнику запобіжного заходу, за хабар йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Про затримання державного інспектора Закарпатської митниці під час отримання хабаря у 10 тис. доларів США у понеділок, 30 травня, повідомила прес-служба ДБР. «Посадовець обіцяв безперешкодно пропустити через митний кордон України легковий автомобіль, в якому знаходилось 200 тис. американських доларів, що були приховані від декларування», – йдеться у повідомленні.

Ні пропускний пункт, на якому працював митник, ні ділянку кордону в прес-службі ДБР не називають. У прес-службі Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції уточнюють, що затримання працівника митниці відбулося ще у суботу, 28 травня. Як видно із фото, оприлюднених ДБР, митника затримали у селі Минай під Ужгородом.

Наразі затриманому митнику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (отримання неправомірної вигоди у великому розмірі). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Митнику загрожує до 10 років позбавлення волі. Розслідування веде ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.