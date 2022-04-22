Чоловік заплатив гроші за інформацію про роботу Чопського прикордонного загону

46-річний мешканець Закарпаття заплатив $1 тис. хабара та намагався дізнатися у службовця, як охороняється кордон у зоні відповідальності Чопського загону. Чоловік хотів використати цю інформацію для переправлення нелегалів закордон.

Про затримання закарпатця у п’ятницю, 22 квітня, повідомила прес-служба Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Чоловік намагався вивідати інформацію про охорону кордону та заплатив за це одному зі службовців 1 тис. доларів хабара. Порушника затримали в Ужгороді, його підозрюють також у незаконному переправленні осіб через кордон.

«За неправомірну вигоду у розмірі 1000 доларів США, яку 46-річний закарпатець надав викривачеві, він сподівався отримати інформацію щодо порядку охорони державного кордону на ділянці відповідальності одного з підрозділів Чопського прикордонного загону. Ці дані правопорушник мав намір використати з метою подальшого незаконного переправлення через кордон групи нелегалів», – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 та ч. 2 ст. 332 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі та незаконне переправлення осіб через держкордон). Наразі слідчі дії тривають.