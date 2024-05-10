Чоловіки розпивали спиртне, між ними виник конфлікт, під час якого 54-річний селянин почав бити свого знайомого

Правоохоронці затримали 54-річного мешканця Львівщини, який під час побутового конфлікту до смерті побив знайомого стільцем та дерев’яною палицею. Про це 10 травня повідомила Нацполіція Львівщини.

Як вказано у повідомленні правоохоронців, у одному із сіл Львівської області 7 травня знайшли мертвого чоловіка, на його тілі були ознаки насильницької смерті. Тіло загиблого виявив сусід. Поліцейські встановили, що 62-річного чоловіка, який тимчасово проживав у цьому будинку, вбив 54-річний місцевий мешканець.

4 травня чоловіки розпивали спиртне, між ними виник конфлікт, під час якого 54-річний селянин почав бити 62-річного чоловіка стільцем та дерев’яною палицею по тілу та голові. Потерпілий отримав важкі тілесні ушкодження, від яких помер. Нападник з місця втік.

Поліцейські розшукали 54-річного нападника, який ховався у сусідньому селі. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Досудове розслідування триває, за рішенням суду підозрюваний перебуває під вартою.