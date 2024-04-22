30-річного вбивця рідного брата затримала поліція

У селі Прилбичі на Львівщині 30-річний чоловік до смерті побив свого 36-річного брата. Винуватцю загрожує до 10 років тюрми.

За даними поліції Львівщини, 19 квітня близько 23:00 між 30-річним та 36-річним рідними братами виник конфлікт, під час якого молодший завдав удар кулаком в голову старшому, від якого той впав на землю. Після цього зловмисник ліг спати, а зранку виявив брата мертвим.

Вранці чоловік викликав медиків, які і повідомили в поліцію про виявлене в помешканні тіло з ознаками насильницької смерті. У загиблого 36-річного місцевого мешканця експерти виявили, зокрема, гематому на обличчі.

Нападника затримала поліція. Йому повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні (ст.121 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до 10 років.

Правоохоронці не розголошують назву села, де сталася трагедія. За даними ZAXID.NET, інцидент між братами трапився в селі Прилбичі Новояворівської громади.