У квартирі на вул. Городоцькій у Львові поліцейські виявили тіло 34-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті. Він отримав травми голови, внаслідок яких помер. У побитті підозрюють 28-річного львів’янина, йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Як інформують у Нацполіції, повідомлення про тіло чоловіка з травмами голови у квартирі одного з будинків на вулиці Городоцькій надійшло 8 січня. Загиблий – 34-річний львів’янин.

Криміналісти та слідчі встановили, що тілесні ушкодження загиблому наніс його знайомий, також житель Львова віком 28 років.

«Під час розпивання спиртного між чоловіками виник конфлікт, в ході якого молодший з учасників жорстоко побив старшого, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження та втік з місця події. Від отриманих травм потерпілий помер», – повідомили у поліції 10 січня.

Поліцейські встановили місце перебування зловмисника та повідомили йому про підозру за ч.2 ст.121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження), що передбачає позбавлення волі від семи до десяти років. Досудове розслідування триває.