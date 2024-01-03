Чоловіка у важкому стані вранці знайшла двірничка

Чоловік з інвалідністю, якого жорстоко побили неповнолітні і вночі винесли на вулицю, помер 2 січня. Лікарі за його життя боролися 10 днів. Однак травми та значне переохолодження організму далися взнаки. Причетних до злочину підлітків поліція затримала. Їм оголосили підозри і обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Злочин трапився вночі з 23 на 24 грудня поблизу вулиці Шота Руставелі. Побитого чоловіка без свідомості на землі поблизу житлового будинку вранці знайшли двірники. Поліцейські швидко встановили причетних до побиття. Ними виявилися двоє 17-річних підлітків – дівчина та хлопець. Неповнолітні в орендованій квартирі розпивали разом з 26-річним чоловіком спритні напої, потім посварилися і побили його. При цьому все це знімали на камери мобільних телефонів. Коли дівчина та хлопець помітили, що чоловік втратив свідомість, то просто винесли його на вулицю на холод і залишили.

Після огляду медики констатували, що у чоловіка множинні забої голови та тіла, обмороження обох стоп, оскільки він був без взуття. Через 10 днів тернополянин помер в реанімаційному відділенні, повідомили в поліції Тернопільщини 3 січня.

Неповнолітніх взяли під варту без права внесення застави та оголосили підозру відповідно до ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб) та ч. 1 ст. 135 КК України (Залишення людини в небезпеці). Підліткам загрожує 10 років ув’язнення.