Коли чоловік втратив свідомість, підлітки винесли його у двір будинку і залишили там. Потерпілий пролежав на морозі всю ніч і лише вранці його побачила прибиральниця

У Тернополі двоє підлітків побили 26-річного чоловіка з інвалідністю та після втрати ним свідомості винесли на мороз. Чоловік перебуває у реанімації з переохолодженням важкого ступеня та численними тілесними ушкодженнями. Підозрюваних у побитті, які знімали усе на відео, затримали.

Як повідомили у поліції, у Тернополі до реанімаційного відділення лікарні потрапив 26-річний чоловік без свідомості з переохолодженням важкого ступеня та численними тілесними ушкодженнями. Потерпілого у дворі будинку виявила вранці двірничка. Після огляду медики констатували, що у чоловіка множинні забої голови та тіла, обмороження обох стоп, оскільки він був без взуття.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка з’ясувала, що 26-річний тернополянин з інвалідністю разом з товаришем напередодні прийшов до своїх знайомих – 17-річних хлопця та дівчини з Чортківського району.

Молодь розпивала спиртне, а потім між ними виник конфлікт. Неповнолітні почали завдавати удари 26-річному знайомому – били по голові та тілу руками та ногами, ременем й шваброю. Коли чоловік втратив свідомість, вони винесли його тіло у двір будинку і залишили там. Потерпілий пролежав на морозі всю ніч і лише вранці його побачила прибиральниця.

Начальник обласної поліції Сергій Зюбаненко повідомив, що підлітки знімали усе на відео та захоплювались своїм вчинком.

«За багато років роботи в поліції бачив різне, але з такою підлітковою жорстокістю зустрічаюся вперше», – написав Зюбаненко.

Слідчі разом з оперативниками карного розшуку Тернопільського райуправління поліції встановили дітей, які побили чоловіка.

Неповнолітнім оголосили підозру відповідно до частини 2 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб) та частини 1 статті 135 (залишення в небезпеці) ККУ. Обрали їм й запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.