Поліцейські затримали нападника 16 серпня 2023 року

Залізничний районний суд визнав винним 18-річного львів’янина, який жортоко побив 55-річного чоловіка у підземному переході й призначив йому п'ять років і шість місяців в'язниці. Також львів'янин сплатив потерпілому 150 тис. грн компенсацій.

Інцидент трапився вночі 16 серпня 2023 року у підземному переході на вулиці Городоцькій. У матеріалах справи йдеться, що хлопець познайомився з потерпілим торік 16 серпня. Коли вони пиячили, між ними виник конфлікт і обвинувачений почав бити 55-річного чоловіка. Він завдавав ударів, навіть коли той впав на бетон. Коли нападник вирішив, що чоловік мертвий, то забрав його барсетку, мобільний телефон, 5 тис. грн і втік з місця злочину. Як йдеться у вироку суду, нападник вчинив усі дії, «які вважав необхідними для доведення умисного вбивства». Однак потерпілий не помер лише завдяки вчасно наданій медичній допомозі.

Непритомного 55-річного чоловіка знайшла вранці в підземному переході прибиральниця та викликала швидку допомогу. Лікарі зафіксували у 55-річного чоловіка переломи ребер та численні забої та госпіталізували. Поліцейські затримали 17-річного нападника завдяки відео з камер спостереження. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Поліція Львівської області повідомляла, що на момент скоєння злочину нападник був неповнолітнім.

Під час судових засідань обвинувачений повністю визнав свою провину та розкаявся. Суд врахував, що він займається волонтерством і співпрацює з благодійною організацією «Фонд допомоги армії». Також нападник відшкодував потерпілому 150 тис. грн моральної та матеріальної шкоди й уклав з ним мирову угоду.

Суддя Дмитро Боровков визнав 18-річного львів'янина винним у в умисному вбивстві з корисливих мотивів (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 та ч. 4 ст. 187 ККУ) та призначив йому покарання – п'ять років та шість місяців позбавлення волі. Термін відбуття покарання рахують з 16 серпня 2023 року. Крім цього, засуджений має сплатити понад 95 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.