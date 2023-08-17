Неповнолітнього нападника затримала поліція

У четвер вранці, 16 серпня, у підземному переході на вул. Городоцькій у Львові знайшли побитого 55-річного львів’янина у стані без свідомості. За підозрою в жорстокому побитті чоловіка поліція затримала 17-річного мешканця Львова.

Як розповіли в поліції Львівщини, 16 серпня близько 5:00 ранку у підземному переході на вул. Городоцькій у Львові прибиральниця знайшла побитого чоловіка та викликала на місце події швидку допомогу. Лікарі зафіксували у потерпілого тяжкі тілесні ушкодження, зокрема, переломи ребер, численні забої та повідомили про подію у поліцію. Зараз побитий чоловік перебуває у реанімації.

Постраждалим виявився 55-ріний львів’янин. Вивчивши відео з камер спостереження, розташованих в рамках програми «Безпечна Львівщина», правоохоронці встановили та затримали нападника – 17-річного мешканця Львова.

«Ймовірно, між чоловіками виник конфлікт, під час якого молодший жорстоко побив старшого, спричинивши йому тяжкі травми», – повідомили в поліції.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне тяжке тілесне ушкодження (ч.1 ст.121 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.