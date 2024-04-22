Шепетівський міськрайонний суд виніс вирок Денису Пуштуку за вбивство через необережність. Під час трелювання деревини чоловік трактором зачепив дуб і той впав на двох чоловіків – від отриманих травм вони загинули. Обвинуваченому призначили три роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку суду від 17 квітня, нещасний випадок стався 17 жовтня 2022 року. Денис Пуштук приїхав трактором «Беларус 82.1» на територію Шепетівського лісництва для трелювання дерев. Під час проведення робіт один зі зрізаних дубів застряг поміж гілок, тож обвинувачений намагався трактором його стягнути на землю. Так, він зачепив інший дуб, який впав на лісника та його помічника, які стояли у небезпечній зоні.

Від отриманих травм лісник помер на місці події, а його напарник – у Шепетівській багатопрофільній лікарні.

Відомо, що обвинувачений – уродженець села Брикуля Шепетівського району, одружений, виховує неповнолітню дитину, раніше судимий не був. Свою вину визнав повністю.

Суддя Світлана Козарчук визнала Дениса Пуштука винним за ч. 2 ст. 119 ККУ (вбивство двох або більше осіб, вчинене через необережність) й призначила покарання у вигляді трьох років іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в суді.