Городоцький районний суд виніс вирок верстатнику та начальнику будівельної бригади агрокомпанії за порушення правил безпеки, внаслідок чого загинув працівник. На потерпілого впала десятиметрова береза. Обвинуваченим призначили по два роки іспитового терміну, а також їх зобов’язали заплатити на користь держави майже 38 тис. грн.

Як йдеться у вироку суду від 25 березня, нещасний випадок стався 25 січня 2021 року. Керуючий сільськогосподарською дільницею «Лісоводи» приватного підприємства «Аграрна компанія 2004» дав вказівку працівникам будівельної бригади зрізати дві берези у придорожній лісосмузі. Того дня були сильні пориви вітру, що створювало потенційну небезпеку для працівників.

Начальник будівельної бригади Василь Бонк перебував на іншому об’єкті, тому спілкувався з підлеглими по телефону. Він сказав верстатнику Олександру Бахмату поїхати та зрізати суховершинні дерева бензопилою, а також взяти з собою двох колег, які завантажать деревину на причіп трактора. Під час робіт одна з берез впала на працівника, який перебував у стані алкогольного сп’яніння й не встиг відійти. Від отриманих травм він загинув на місці.

Суддя Людмила Пономаренко визнала Василя Бонка та Олександра Бахмата винними за ч.2 ст.272 ККУ (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини) й призначила їм по два роки іспитового терміну. Також чоловіки зобов’язані заплатити на користь державі 37 995 грн. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.