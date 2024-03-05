Подія сталася на меблевій фабриці у селищі Великий Бичків

Рахівський районний суд визнав винним водія навантажувача великобичківської меблевої фабрики «ВГСМ» Івана Ухаля в порушення правил безпеки на виробництві, що спричинило загибель людини. За смертельний наїзд на свою колегу закарпатець отримав 2 роки умовного терміну.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 1 березня, трагедія на підприємстві сталася у листопаді 2022 року. Керуючи автонавантажувачем, Іван Ухаль порушив правила безпеки і збив маркувальницю ТОВ «ВГСМ». Від численних переломів жінка загинула на місці.

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою вину, просив суворо не карати та не позбавляти його водійських прав, оскільки це єдине джерело його доходів. Потерпілий – син загиблої жінки та його представник у суд не з’явилися. У заяві син вказав, що не має моральних та матеріальних претензій до обвинуваченого і просив призначити Івану Ухалю покарання, не пов’язане з ізоляцією від суспільства.

Розглянувши всі матеріали справи, суддя Олена Попова визнала Івана Ухаля винним в порушення правил безпеки на виробництві, що спричинило загибель людини і призначила йому покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з використанням автонавантажувачів строком на 2 роки. Реальний термін ув’язнення суд замінив на 2 роки іспитового. Також Іван Ухаль має сплатити 9,5 тис. грн за проведення експертиз.