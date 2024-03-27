Деражнянський районний суд виніс вирок Миколі Лісовому за порушення ПДР, що призвело до смертельних наслідків. Чоловік припаркував свій автомобіль на пагорбі, втім той покотився та наїхав на його матір. Від отриманих травм жінка померла на місці події. За це хмельничанину призначили покарання – півтора року іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 25 березня, нещасний випадок стався 5 жовтня 2023 року. Микола Лісовий приїхав у гості до матері з вітчимом і припаркував свій транспортний засіб VoIkswagen Golf на пагорбі. Через 30 хвилин легковик покотився і наїхав на матір Миколи Лісового, яка саме стояла позаду авта. Мати обвинуваченого від отриманих травм загинула на місці. Під час розтину у жінки виявили 2,14% проміле алкоголю в крові.

У суді брат Миколи Лісового припустив, що матір побачила, як автомобіль котиться, тож намагалася підкласти під колеса камінь, щоб зупинити його, але не впоралася. Брат просив суворо не карати родича.

Відомо, що обвинувачений одружений, виховує 6-річну дитину, раніше судимий не був. Щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення.

Суддя Тетяна Ягодіна визнала Миколу Лісового винним за ч.2 ст. 286 КК України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого) й призначила йому покарання у вигляді року та шести місяців іспитового терміну. Також чоловік має сплатити на користь держави 3824 грн. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.