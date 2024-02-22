У Хмельницькому військовослужбовець збив на «зебрі» чоловіка

Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок працівнику ТЦК, який збив чоловіка на «зебрі». Обвинувачений відшкодував потерпілому матеріальні збитки за лікування та моральну шкоду, а також допомагав йому поратися по господарству. Суд призначив військовослужбовцю рік іспитового терміну.

Як повідомили на сайті суду 22 лютого, ДТП сталася у листопаді 2023 року на вулиці Князя Святослава Хороброго в Хмельницькому. Старший солдат Хмельницького районного ТЦК збив на нерегульованому пішохідному переході чоловіка. Водій одразу ж надав потерпілому першу медичну допомогу й викликав швидку. У потерпілого було зламане передпліччя, забій головного мозку та лінійний перелом лобової кістки черепа.

Під час судового засідання обвинувачений свою вину визнав повністю та щиро розкаявся. Він добровільно відшкодував матеріальні збитки за лікування та моральну шкоду. Окрім цього, неодноразово допомагав потерпілому поратися по господарству.

«Визначаючи міру покарання, суд також врахував те, що військовослужбовець за місцем проживання та служби характеризується позитивно, має сім’ю, на його утриманні перебуває малолітня дитина, вчинив тяжкий, проте необережний злочин, в стані сп’яніння не перебував. Обставини, які б обтяжували покарання, відсутні», – йдеться у вироку.

Суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі на три роки, без позбавлення права керувати транспортними засобами. Водночас звільнив його від покарання, встановивши один рік іспитового строку. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.