Теофіпольський районний суд Хмельницької області виніс вирок водію Андрію Михалюку, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв ДТП, внаслідок якої загинув його пасажир. Оскільки обвинувачений відшкодував завдану шкоду, сплатив експертні витрати, а також активно займається волонтерством – суд призначив йому штраф у розмірі 221 тисяч гривень, без позбавлення права керувати транспортними засобами.

Як вказано у вироку суду від 20 лютого, аварія на трасі Білогір’я – Кам’янець-Подільський сталася 29 жовтня 2023 року, близько 21:00. Поблизу села Турівка обвинувачений, який перебував за кермом Mercedes-Benz Sprinter 319 GDI, виїхав за межі проїзної частини на узбіччя, а потім різко змінив напрямок руху, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. Його пасажир від отриманих травм помер на місці події.

Під час судового засіданні чоловік свою вину визнав повністю. Розповів, що зранку того дня приїхав із Португалії в Красилів у будинок своєї тещі, випив приблизно 80 грам горілки, після чого ліг спати. Орієнтовно о 20:00 зідзвонився з дочкою, яка була в селі Варивідки Білогірського району, і пообіцяв приїхати до неї. Оскільки планував у неї випити горілки, то домовився зі знайомим, щоб вони поїхали разом, і той потім привіз його назад. По дорозі і трапилася аварія.

Після ДТП працівники поліції відвезли Андрія Михалюка у відділок, де запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння. Прилад «Драгер» показав 0,61 проміле. Потім у медзакладі у нього ще відібрали зразки крові.

У вироку суду зазначено, що Андрій Михалюк відшкодував дружині загиблого шкоду та сплатив експертні витрати. Крім того, чоловік зараз активно займається волонтерством та допомагає ЗСУ. Потерпіла просила в суді не призначати йому покарання у вигляді позбавлення волі. Відтак суддя Галина Бурлак призначила обвинуваченому штраф у розмірі 221 тисяч гривень, без позбавлення права керувати транспортними засобами. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.