Праоохоронці також мали посприяти у підкиданні наркотиків іншій людині

Старшого оперуповноваженого управління СБУ в Івано-Франківській області та посадовця слідчого відділу місцевого управління Нацполіції затримали на хабарі у 10 тис. доларів. Встановлено, що правоохоронці вимагали гроші у фігуранта справи про незаконний продаж наркотиків. Йшлося про вплив на суддів та зміну підслідності кримінального провадження. Обох правоохоронців затримали при одержанні частини хабара.

Як у суботу, 16 квітня, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, старший оперуповноважений управління СБУ в Івано-Франківській області та один із посадовців місцевого слідчого відділу ГУНП вимагали та одержали хабар за здійснення впливу на суддів при обранні запобіжного заходу та можливу зміну підслідності у кримінальних провадженнях за фактами незаконного зберігання та збуту наркотиків.

«За зміну запобіжного заходу правоохоронці вимагали 9 тис. доларів США і ще 15 тис. доларів США за можливу зміну підслідності. Крім того, з’ясувалося, що для реалізації злочинного плану, підозрюваний мав підкинути своєму спільнику в заздалегідь визначене цими правоохоронцями місце психотропну речовину, що потягло б за собою подальше незаконне притягнення іншої особи до кримінальної відповідальності», — йдеться у повідомленні прокуратури.

Працівника СБУ та поліцейського затримали при одержанні чергової частини коштів — 10 тис. доларів США. Наразі вирішується питання про повідомлення особам про підозру та обрання запобіжних заходів. Досудове розслідування триває, перевіряється можлива причетність викритих правоохоронців до вчинення інших злочинів.