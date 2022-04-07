Андрія Луківа затримали одразу після передачі грошей

Працівники ДБР затримали першого заступника міського голови Пустомитів Андрія Луківа за вимагання грошей у волонтера. Посадовець вимагав 100 тис. грн хабара за передачу для армії автобуса, який раніше міська рада отримала як гуманітарну допомогу.

Як повідомили у четвер, 7 квітня, у ДБР та прокуратурі Львівщини, першого заступника міського голови затримали напередодні. Посадовець вимагав 100 тис. грн від волонтера за передачу автобуса Volvo на потреби військових. Цей транспортний засіб міська рада раніше отримала як гуманітарну допомогу з Фінляндії.

Гроші вилучили на місці події

«Хабар отримала спільниця посадовця. Одразу після передачі коштів чиновника затримали. Найближчим часом йому буде повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди та нецільовому використанні гуманітарної допомоги в час війни (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 201-2 КК України)», – йдеться в повідомленні ДБР.

Правоохоронці вилучили гроші, які призначалися як хабар. Посадовцю загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Правоохоронці не розголошують прізвище затриманого чиновника. За даними ZAXID.NET, на хабарі взяли першого заступника мера Пустомитів Андрія Луківа.

У Пустомитівській міській раді підтвердили, що затримали першого заступника міського голови.

«Пустомитівська міська рада сподівається на об’єктивне розслідування з боку правоохоронних органів. На час проведення розслідування перший заступник міського голови буде відсторонений від роботи», – повідомили у мерії.