Андрія Луківа затримали після отримання хабара від волонтера

Перший заступник мера Пустомитів Андрій Луків, якого підозрюють в отриманні хабара, сплатив 1 млн 17 тис. грн застави і вийшов з СІЗО. Чиновника затримали 6 квітня під час отримання 100 тис. грн від волонтера за передачу автобуса для військових.

Як повідомили ZAXID.NET у прокуратурі Львівщини, суд визначив Андрію Луківу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю сплати 1 млн 17 тис. грн застави. Чиновник сплатив заставу та у вівторок, 12 квітня, вийшов на волю з Львівського СІЗО.

Першого заступника мера Пустомитів Андрія Луківа затримали 6 квітня. За даними ДБР, він вимагав 100 тис. грн від волонтера за передачу автобуса Volvo на потреби військових. Цей транспортний засіб міська рада раніше отримала як гуманітарну допомогу з Фінляндії.

Пустомитівська міськрада повідомила про відсторонення Андрія Луківа від роботи на час слідства.